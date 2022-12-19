الرئيس تبون يبعث رسالة تهنئة إلى نظيره الصيني

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة التهنئة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، بمناسبة الدورة الخامسة لمهرجان الفنون العربية التي افتتحت اليوم بمدينة جينغدهتشن شرقي الصين.

وجاء في منشور للسفارة الصينية في الجزائر عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك:” بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصفته الرئيس الحالي للقمة العربية، رسالة التهنئة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، بمناسبة الدورة الخامسة لمهرجان الفنون العربية التي افتتحت اليوم بمدينة جينغدهتشن شرقي الصين.”