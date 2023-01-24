الرئيس تبون يبعث رسالة خطية لرئيس الإمارات محمد بن زايد

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

والتي تتصل بالعلاقات الأخوية والتواصل الدائم بين قائدي البلدين وتكريسا لإرادتهما المشتركة للرقي بالعلاقات الجزائرية-الإماراتية ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وقد قام بتسليم الرسالة السفير صالح بوشة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حيث تم استقباله اليوم بأبو ظبي من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.