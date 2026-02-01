الرئيس تبون يتابع عرضا حول الخط السككي المنجمي الغربي

تابع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عرضا حول الخط المنجمي الغربي للسكة الحديدية غارا جبيلات - تندوف – بشار، إحدى ركائز سياسة التصنيع والتحول الاقتصادي.

الرئيس تبون تابع وثائقيا حول المشروع الاستراتيجي للخط المنجمي الغربي للسكك الحديدية غارا جبيلات – تندوف – بشار، من إنتاج التلفزيون الجزائري وإشراف المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية.

وحلَّ رئيس الجمهورية، ببشار، للإشراف التاريخي على الإطلاق التام للخط السككي المنجمي الغربي الذي سيصل به حديد غارا جبيلات إلى شمال الجزائر.