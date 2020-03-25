الرئيس تبون يتباحث مع نظيره الموريتاني الوضعية الصحية

أجرى عصر اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وخلال المكالمة الهاتفية تطرق الطرفان إلى الوضعية الصحية في البلد الشقيق، على ضوء تفشّي وباء كورونا فيروس في العالم.

كما أعرب الرئيس تبون عن تضامن الجزائر واستعدادها الدائم لمساعدة أشقائها الموريطانيين في السراء والضراء.

من جهة أخرى عبر الرئيس الموريطاني تأثره بمبادرة رئيس الجمهورية الأخوية، وتقديره لموقفه في هذه اللحظات الصعبة.

كما طمأنه بأن الوضع متحكم فيه، وأن كل الإجراءات الاحتياطية اتخذت لمواجهة أي طارئ.