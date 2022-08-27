الرئيس تبون يتحادث على انفراد مع نظيره الفرنسي ماكرون

تحادث، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على انفراد مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد وصوله عائدا من وهران. كما جرت المحادثات في القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي في العاصمة.

وعاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، زوال اليوم السبت، إلى الجزائر العاصمة، بعد زيارته لولاية وهران.

وقام، ماكرون، بزيارة محل “ديسكو ماغراب”، المتواجد في ولاية وهران. وظهر في الفيديو المتداول ايمانويل مندهشا من محتوى المحل.

ومن جانبه، أكد صاحب محل ديسكو مغراب، بوعلام حوة، أن زيارة ماكرون كانت مبرمجة منذ أسبوعين. مضيفا أن ماكرون دخل المحل وكان فرحا جدا”.

كما قال بوعلام بن حوى“هذا شرف لنا وسجل كلمته في المحل ثم ذهب”. تابعا “مرحبا بهذا النوع من المبادلات الثقافية”. مشيرا أن حديثه مع ماكرون دار حول العمل، حيث قام بتشجيعه من أجل مواصلة العمل.

وكان قد حل، فجر اليوم السبت، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى ولاية وهران، في اطار زيارة العمل التي يقوم الى الجزائر.

وكان في إستقبال ماكرون، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بمعية السعيد سعيود والي ولاية وهران بمطار الدولي لوهران احمد بن بلة. كما حضر الاستقبال القنصل العام الفرنسي بوهران، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، اعضاء اللجنة الامنية. إضافة إلى السادة النواب اعضاء البرلمان بغرفتيه، والسلطات المحلية.

وترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي، الجمعة، اجتماعا. ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين، وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “ترأس هذا اليوم الجمعة 26 أوت 2022 رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين”.