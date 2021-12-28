الرئيس تبون يتحادث مع الرئيس الموريتاني

خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، باستقبال رسمي برئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أجرى الرئيس تبون، محادثات على انفراد مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

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هذا ووصل رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الاثنين، إلى الجزائر في زيارة دولة تدوم 3 أيام.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الموريتاني، بمطار هواري بومدين. حيث تم إطلاق طلقات مدفعية على شرفه. كما قام الرئيسان بالاستماع لنشيدي البلدين وتحية العلمين.

وكان في استقبال الرئيس الموريتاني مسؤولون سامون في الدولة وسفراء دول.

للإشارة، فإن هذه الزيارة جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة ضمن تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجزائر وموريتانيا.

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