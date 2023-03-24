الرئيس تبون يتحادث مع ماكرون حول قضية تهريب أميرة بوراوي وعودة السفير الجزائري

تحادث، مساء اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، جرى بينهما، حول عدد من المسائل.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تطرق الرئيسان إلى طريقة تهريب وإخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة، جزائرية – فرنسية، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية. بتونس بتاريخ 06-02-2023.

كما أن الاتصال الهاتفي سمح بإزالة الكثير من اللبس. بشأن هذه القضية وما ترتب عنها. من تصدّع على مستوى العلاقات الثنائية

كما اتفق الرئيسان على تعزيز وسائل الاتصال، بين إدارتي الدولتين. حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات.

وبالمناسبة ذاتها أبلغ رئيس الجمهورية، نظيره الفرنسي بعودة السفير الجزائري، قريبا، إلى باريس.

الرئيسان تطرقا، أيضا، إلى العلاقات الثنائية ومختلف الوسائل، لتجسيد (إعلان الجزائر) الذي أُبرم بين البلدين خلال. زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر، شهر أوت الماضي.

كما أضاف البيان أن المكالمة الهاتفية بين الطرفين. سمحت أيضا ببحث سبل تقوية وتعزيز التعاون، بين البلدين بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة. التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، وقضايا إقليمية ودولية تهم الجانبين .