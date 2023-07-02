الرئيس تبون يتحادث مع نظيره البرتغالي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

تبادل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم في مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد استعرض الرئيسان مختلف الرؤى حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني الروسي، واتفقا على لقاء مقبل يجمعهما يحدد موعده لاحقا.