الرئيس تبون يتحدث عن ارتفاع أسعار اللحوم وسوق المواشي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة استقرار سوق المواشي لتفادي غلاء اللحوم الحمراء.

وقال الرئيس تبون اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. “ينبغي أن نصارح بعضنا البعض، فبدل استيراد أضاحي العيد علينا إيجاد حل لمشكل غلاء اللحوم الحمراء، واستقرار سوق المواشي”.

وتابع رئيس الجمهورية بالقول: “لا أتّهم المربين بالمضاربة، ولكننا علينا وضع الحلول بدءا من شعبة تغذية الأنعام”. داعيا “الجميع إلى حراسة الحدود حماية لأمننا الغذائي”.