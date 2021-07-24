الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد

التنصيب الرسمي للحكومة وقرارات هامة لمواجهة “كورونا”

مقترحات سيضعها الوزير الأوّل على طاولة الرئيس لتكييف التدابير الوقائية

يترأس، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية صدر، أمس السبت، فإنه سيتم خلال الاجتماع التنصيب الرسمي للحكومة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،

كما سيتم الاستماع إلى عرض للوزير الأوّل، الذي يتضمن اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار “كوفيد – 19“، عقب الانتشار الرهيب للفيروس المتزامن مع الموجة الثالثة.

كما سيستمع الرئيس تبون لعروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتجارة وترقية الصادرات ووزارة الموارد المائية والأمن المائي.

وكان رئيس الجمعية الوطنية للطب المناعي، كمال جنوحات، قد أعلن، أمس، عن صدور قرارات هامة قريبا من السلطات العليا في البلاد، لتطويق الوضعية الوبائية المتفاقمة، لا سيما في ظل التزايد المستمر والقياسي لحالات الإصابة، والتي كان آخرها حصيلة تجاوزت ألف حالة يوميا، مرجعا السبب إلى الأعراس والولائم التي ساهمت في رفع وتيرة الإصابات المسجلة.

وفي تصريح له لإذاعة سطيف الجهوية، أمس السبت، اعتبر كمال جنوحات، بأن الوضع الوبائي في الجزائر خطير وليس بالكارثي، داعيا إلى تفادي الخطابات التشاؤمية عير الصفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا وصول شحنة من أجهزة التنفس وكميات معتبرة من الأكسجين خلال الساعات القادمة، لسدّ الحاجة الطارئة عليها في المصالح الاستشفائية المخصصة لمرضى “كوفيد 19“، بالإضافة إلى الولايات التي تعاني نقصا كبيرا.

عبد الرحمن سالمي