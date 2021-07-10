الرئيس تبون يترأس اجتماعا مع أعضاء اللجنة العلمية حول الوضعية الوبائية

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليمة تمحور حول الوضعية الوبائية في الجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن الإجتماع انبثقت عنه قرارات هامة تتعلق بإعادة تفعيل الاجراءات الوقائية وتنفيذها بكل صرامة.

كما انبثق عن الإجتماع قرار يقضي بتسريع وتيرة التلقيح واستعمال المعقمات وتعقيم الأماكن العمومية.

كما امر رئيس الجمهورية برفع الطاقة الإستيعابية الخاصة بالأسرة الموجهة للمدن الكبرى من 7 إلى 15 بالمائة.

كما أمر الرئيس تبون باستغلال المستشفيات الباخرة خاصة في المدن الساحلية. كما امر الرئيس تبون باستغلال مؤسسات الصحة الجوارية