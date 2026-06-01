الرئيس تبون يترأس اجتماع عمل خُصِّص للمشاريع المُهَيكَلة في قطاع المحروقات

ترأس، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماع عمل خصِّص للمشاريع المُهَيكَلة في قطاع المحروقات.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تطرق الاجتماع إلى مشروع مركب إنتاج الأسمدة الفوسفورية، ومشروع الفوسفات المدمج لإنتاج مادتي الأمونياك واليوريا، وكذا إنتاج الأسمدة الفوسفورية والأزوتية.

وفي هذا الإطار، سيدخل مشروع الفوسفات المدمج حيّز الإنتاج خلال الثلاثي الأول من سنة 2027، بالتزامن مع استكمال مشروع توسعة ميناء عنابة وجاهزيته لتصدير أولى شحنات الفوسفات خلال الفترة نفسها.

كما تناول الاجتماع تمويل مشروع خط السكة الحديدية “الجزائر - تمنراست”، إذ تقرر الشروع في الأشغال، على أقصى تقدير، خلال شهر سبتمبر المقبل، عبر ثلاث ورشات كبرى تتمثل في:

الورشة الأولى: ورقلة – عين صالح.

الورشة الثانية: عين صالح – تمنراست.

الورشة الثالثة: تمنراست – عين صالح.

وحضر الاجتماع كلٌّ من سيفي غريب الوزير الأول، إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، محمد عرقاب وزير دولة وزير المحروقات، عبد الكريم بو الزرد وزير المالية، محمد لمين لبو محافظ بنك الجزائر، نور الدين داودي الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك.