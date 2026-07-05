الرئيس تبون يترأس حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني حفل استقبال على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين. وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية .

وجرى الحفل بحضور عدد من المسؤولين السامين بالدولة بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة .

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمدخل النادي الوطني للجيش، الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وحضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار، كل من رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيسة المحكمة الدستورية وأعضاء الحكومة، ومستشارين لدى رئيس الجمهورية وكذا الفريق قائد القوات البرية، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، مدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، المراقب العام للجيش والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.

وخلال هذا الحفل، استمع الحضور إلى النشيد الوطني، ومقاطع لأغاني وطنية من تأدية الفرق الموسيقية لقيادة الحرس الجمهوري، ليتابعوا بعدها فيلما وثائقيا بعنوان: “على عهد الوفاء…من تضحيات الشهداء…إلى معركة الإنماء”، من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، قبل أن يختتم الحفل بمشاهد احتفالية باستعمال الألعاب النارية تخليدا للمناسبة.