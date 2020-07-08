الرئيس تبون يترأس غدا جلسة عمل تخصّص لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد

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الرئيس تبون يترأس غدا جلسة عمل تخصّص لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد
بقلم م . فيصل

يترأس غدا الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جلسة عمل مخصصة لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية فإن هذا الجلسة جاءت بسبب تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19، الناجمة في بعض الولايات.

وـضاف البيان خلال الجلسة سيتم التطرق لعدم التقيّد بالإجراءات الوقائية، والممارسات البيروقراطية في التعامل مع هذه الجائحة.

الامر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات ميدانية عملية عاجلة لمواجهة هذه الوضعية يضيف البيان.

وسيشارك في هذا اللقاء إلى جانب الوزير الأول، وقادة الأسلاك الأمنية، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة.

بالإضافة إلى ولاة الجمهورية في كل من الجزائر، ووهران، وبسكرة، وسطيف وورقلة.


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