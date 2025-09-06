الرئيس تبون يترأس محادثات موسعة مع نظيره الموزمبيقي

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، محادثات موسعة رفقة رئيس جمهورية الموزمبيق، دانيال فرانسيسكو شابو، شملت وفدي البلدين.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أجرى، محادثات على انفراد مع الرئيس الموزمبيقي، دانيال شابو.

وخصّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس الموزمبيق، دانيال فرانسيسكو شابو، باستقال رسمي، برئاسة الجمهورية.

واستمع رئيس الجمهورية، رفقة رئيس جمهورية الموزمبيق، إلى النشيدين الوطنيين قبل أداء تحية العلم الوطني.

كما استعرض رئيس الجمهورية، رفقة رئيس جمهورية الموزمبيق، تشكيلات من الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية.

وأخذ رئيس الجمهورية، صورة تذكارية رفقة الرئيس الموزمبيقي أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.