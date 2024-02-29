الرئيس تبون يترأس محادثات موسعة مع نظيره الموزمبيقي

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الموزمبيقي محادثات موسعة. كما شملت هذه المحادثات وفدي البلدين.

وإستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس، رئيس جمهورية الموزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي بمقر رئاسة الجمهورية. كما استمع رئيسا البلدين إلى النشيدين الوطنيين.

وحلّ مساء أمس الأربعاء، رئيس جمهورية موزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي في زيارة صداقة وعمل، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول نذير العرباوي.

وترحم رئيس جمهورية الموزمبيق فيليب خاسينتو، اليوم الخميس، بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المظفرة.