الرئيس تبون يترأس مراسم تقديم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد

ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يتعلق الأمر بكل من علي جاسم أحمد العرادي بصفته سفيرًا رئيسًا لبعثة مملكة البحرين بالجزائر.

وهيكتور إيغارثا كابريرا بصفته سفيرا رئيسا لبعثة جمهورية كوبا بالجزائر. وهراشيا بولاديان بصفته سفيرًا رئيسًا لبعثة جمهورية أرمينيا بالجزائر.

وكذا بومو فرانك سوفونيا بصفته سفيرا رئيسا لبعثة مملكة ليسوتو بالجزائر.