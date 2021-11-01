الرئيس تبون يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صبيحة اليوم الإثنين الفاتح نوفمبر، بوضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد.

وقرأ رئيس الجمهورية فاتحة الكتاب ترحما على شهداء الثورة المجيدة. وإحياء للذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.

بالمقابل، حضر مراسم إحياء الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.

كما حضر أيضا رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ووزير المجاهدين العيد ربيقة.

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رئيس الجمهورية يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رسالة بمناسبة الذكـرى الـ67 لإندلاع ثورة الفـاتـح من نـوفمبـر.

وقال رئيس الجمهورية، أن الفاتح من نـوفـمبر يعود مجـددا فينـا عهد الوفـاء للشهداء.

وأضاف الرئيس تبون، أن هذه الذكرى ترسخ في الوجدان شرف الإنتـمـاء لهذه الأرض المبـاركة.

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