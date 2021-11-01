الرئيس تبون يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد
قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صبيحة اليوم الإثنين الفاتح نوفمبر، بوضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد.
وقرأ رئيس الجمهورية فاتحة الكتاب ترحما على شهداء الثورة المجيدة. وإحياء للذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.
بالمقابل، حضر مراسم إحياء الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.
كما حضر أيضا رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ووزير المجاهدين العيد ربيقة.
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رئيس الجمهورية يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية
رئيس الجمهورية يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية
وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رسالة بمناسبة الذكـرى الـ67 لإندلاع ثورة الفـاتـح من نـوفمبـر.
وقال رئيس الجمهورية، أن الفاتح من نـوفـمبر يعود مجـددا فينـا عهد الوفـاء للشهداء.
وأضاف الرئيس تبون، أن هذه الذكرى ترسخ في الوجدان شرف الإنتـمـاء لهذه الأرض المبـاركة.
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المدير العام للأمن الوطني يشرف على احتفالات ذكرى اندلاع الثورة التحريرية
المدير العام للأمن الوطني يشرف على احتفالات ذكرى اندلاع الثورة التحريرية
من جهته أشرف المدير العام للأمن الوطني، فريد ين شيخ، ليلة الأحد، على مراسم الإحتفال بذكرى إندلاع الثورة التحريرية، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”.
كما ترأس مراسم رفع الراية الوطنية المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ. رفقة الأسرة الثورية والقيادة العليا للأمن الوطني على مستوى المدرسة العليا للشرطة علي تونسي.
وفي السياق ذاته، استهل الحفل بزيارة إلى المتحف المركزي للشرطة العقيد لطفي، حيث استذكر جميع المراحل الأليمة التي مرت بها الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية كما وقف الجميع وقفة ترحم وإجلال على شهدائنا الأبرار على غرار شهداء الواجب الوطني سليل جيش التحرير الوطني.
بالمقابل وفي حدود الساعة منتصف الليل تم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري متبوع برفع العلم الوطني وعزف النشيد مع الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء.
هذا و أحيت المديرية العامة للأمن الوطني ليلة الأحد إلى الإثنين، الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة عبر كامل مصالحها.