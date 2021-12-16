الرئيس تبون يترحم على شهداء تونس

ترحم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،اليوم الخميس، على شهداء تونس بروضة الشهداء المتواجدة بمنطقة السيجومي.

وبالمناسبة وضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب.

وقد رافق رئيس الجمهورية خلال الترحم وزير الدفاع التونسي عماد مميش.

وقد أكد كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء بتونس. حرصهما على تمتين العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التونسي، على هامش زيارته لتونس، أن الجزائر زوتونس حريصين على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات من أجل الوصول إلى إندماج إقتصادي وآفاق وحدوية وموحدة ومشتركة. لتمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس الجمهورية، أن هذا الحرص ينبثق عن “إرادة متقاسمة و يترجم التوجه الإستراتيجي الذي نطمح إلى أن يقوم على الإستغلال الأمثل لمقومات التقارب الإنسانية والتاريخية والثقافية”.

كما أشار الرئيس تبون، إلى أنه تم الإتفاق مع الرئيس التونسي على أن يتم تعزيز الإطار القانوني لتنظيم العلاقات الثنائية ضمن هذا المنظور الجديد. بالتوقيع على عدد هام من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه في القطاعات الحيوية للمراحل القادمة من عملنا المشترك.

و أعرب رئيس الجمهورية عن شكره لنظيره التونسي على “حفاوة الاستقبال وتغيير بروتوكول الدولة التونسية في استقبال الرؤساء” من أجل استقباله. مجددا التعبير عن سعادته لتواجده في تونس بالتزامن مع احتفال الشعب التونسي بعيد الثورة. حيث توجه إلى نظيره قيس سعيد والشعب التونسي بأحر التهاني وأطيب التمنيات.

و بشأن التعاون الإقتصادي بين البلدين، جدّد رئيس الجمهورية العزم من أجل السير نحو تكامل إقتصادي يجعل الشعبين يعيشان في رفاه. مشيرا إلى أن “تونس هي إمتداد للجزائر. كما أن الجزائر امتداد لتونس”. و أضاف أن هناك سند من الجزائر للشقيقة تونس ومساعدة كاملة وشاملة حسب قدرات الجزائر”. و”الجزائر لن تبخل على الشقيقة تونس بأي شيء”.

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