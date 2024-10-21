الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد

ترأّس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد بالجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الأمر يتعلّق بكل من سفير مملكة بلجيكا، جون جاك كيريا. وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي، دييغو ميادو باسكوا. بالاضافة إلى سفير جنوب إفريقيا، ندوميزو نديما نتشينغا. وكذا سفيرة سلوفينيا، أورشكا كرامبورغر مندا.

وقد حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام. يضيف البيان.