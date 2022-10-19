الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد
بقلم خالد زوبيري
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، 5 سفراء جدد لدى الجزائر، لتسليم أوراق اعتمادهم، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان، أن الرئيس تبون تسلّم، اليوم أوراق اعتماد سفراء كلّ من:
– بيار ييف فوكس، بصفته سفيرا للكونفدرالية السويسرية.
– صالح همة محمد، بصفته سفيرا لدولة ليبيا.
– تيريز لوكن غيزيل، بصفتها سفيرة لمملكة النرويج.
– نادية محمد خير عثمان، بصفتها سفيرة لجمهورية السودان.
– سيف بن ناصر راشد البداعي، بصفته سفيرا لسلطنة عُمان.
كما حضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.
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