الرئيس تبون يتسلم دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى اليونان

تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، دعوة من الوزير الأول اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس للقيام بزيارة رسمية إلى اليونان.

واستقبل رئيس الجمهورية، صباح يوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، والذي يقوم بزيارة للجزائر، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي مستهل المقابلة، تسلم رئيس الجمهورية، دعوة من الوزير الأول كيرياكوس ميتسوتاكيس، للقيام بزيارة رسمية إلى اليونان، وقد قبلها الرئيس تبون، على أن يحدد موعدها لاحقا باتفاق الطرفين.

وحسب ذات البيان، شملت المحادثات ، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة سياسيا، إلا أنها تستدعي في المجال الاقتصادي إعطاءها دفعا قويا لاستغلال قدرات البلدين وإمكاناتهما.

وفي ذات السياق، تم الاتفاق على ضرورة تنشيط أشغال اللجنة المشتركة للتعاون باعتبارها الآلية الفعالة لتشجيع الاستثمارات وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، يضيف البيان.

وتم خلال هذه المقابلة، تبادل الآراء حول الأوضاع في المنطقة، وخاصة في ليبيا، حيث تطابقت مواقف الجزائر واليونان بشأن رفض التدخلات العسكرية الأجنبية.

لتمكين الشعب الليبي الشقيق من استعادة الأمن والسلم في ربوعه عبر حوار سياسي بين مختلف فرقائه، وعلى ضوء اتفاق ندوة برلين المطابقة للشرعية الدولية.