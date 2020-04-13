الرئيس تبون يتعهد بإعادة النظر في المنظومة الصحية ومراجعة سلم أجور الأطباء

تعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية ومراجعة سلم أجور الأطباء وتحسين ظروف عملهم، مؤكدا بأن المهم هو تجاوز والتغلب على هذا الوباء.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى الجزائر العاصمة، أنه سيتم اإعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية والعمل على تحسين ظروف مهنيي القطاع، مثمنا جهودهم في مجابهة وباء كورونا.

كما تعهد الرئيس في حديثه مع الأطباء بمراجعة المنظومة الصحية الوطنية وتحسين ظروف عمل مهنيي قطاع الصحة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلونها لمجابهة وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الجمهورية أنه سيتم العمل على تحسين ظروف عمل الأطباء ومراجعة سلم الأجور.

وصرح في هذا الصدد: “اليوم تغلبنا على هذا المرض بفضل الإيمان والإرادة”.