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قناة النهار

الرئيس تبون: يتعين علينا التحرك في ظل عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة والتمسك بمبادرة السلام العربية

بقلم النهار أونلاين
الرئيس تبون: يتعين علينا التحرك في ظل عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة والتمسك بمبادرة السلام العربية
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