الرئيس تبون يتلقى اتصالا من نظيره الموريتاني

تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. تطرقا فيها للعلاقات الأخوية المتينة والمتجذرة التي تربط الشعبين والرئيسين والبلدين.

وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الجمهورية أخاه الرئيس الموريتاني على نجاح بلاده في الظفر برئاسة البنك الافريقي للتنمية. عقب فوز مرشحها سيدي ولد التاه، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو نجاح لإفريقيا وللبلدين الشقيقين الجزائر و موريتانيا.