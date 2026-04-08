الرئيس تبون يتلقى التعازي من نظيره السنغالي إثر وفاة “اليامين زروال”

بقلم أمينة داودي
عزّى رئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي فاي، باسمه وباسم الحكومة والشعب السنغالي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والشعب الجزائري وعائلة فقيد الجزائر. رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وعبّر الرئيس السنغالي عن تأثره العميق لهذه الفاجعة الأليمة. سائلاً الله عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه وعائلته جميل الصبر والسلوان.

