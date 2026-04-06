الرئيس تبون يتلقى التعازي من نظيره الصيني في وفاة “اليامين زروال”

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رسالة تعزية، من رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جينبينغ إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال. معربًا عن صادق مواساته لعائلة الفقيد وللحكومة والشعب الجزائري.

وقد أكد الرئيس الصيني لرئيس الجمهورية تضامن بلاده مع الجزائر واستعدادها للعمل سويا. على تحقيق تطور جديد وأكبر لعلاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة، التي تجمع البلدين الصديقين.