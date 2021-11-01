الرئيس تبون يتلقى التهاني في ذكرى الثورة التحريرية

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم الإثنين، التهاني والتبريكات، بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية، بقصر الشعب.

وقدم الحاضرون، من أعضاء للحكومة، وإطارات الجيش الوطني الشعبي، والسفراء المعتمدين لدى الجزائر ومجاهدين، تهانيهم، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهذه المناسبة.

طالع أيضا:

هذا وقام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صبيحة اليوم الإثنين الفاتح نوفمبر، بوضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد.

وقرأ رئيس الجمهورية فاتحة الكتاب ترحما على شهداء الثورة المجيدة. وإحياء للذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.

وبالمقابل، حضر مراسم إحياء الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.

كما حضر أيضا رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ووزير المجاهدين العيد ربيقة.

ووجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، رسالة بمناسبة الذكـرى الـ67 لإندلاع ثورة الفـاتـح من نـوفمبـر.

وقال رئيس الجمهورية، أن الفاتح من نـوفـمبر يعود مجـددا فينـا عهد الوفـاء للشهداء.

وأضاف الرئيس تبون، أن هذه الذكرى ترسخ في الوجدان شرف الإنتـمـاء لهذه الأرض المبـاركة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp