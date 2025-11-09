الرئيس تبون يتلقى التهاني من أمير قطر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. وهذا بمناسبة اليوم الوطني المجيد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وجاء في تهنئة أمير قطر “يسرني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني المجيد لثورة التحرير الجزائرية أن أبعث لكم ومن خلالكم”. “لشعبكم الشقيق باسم شعب دولة قطر، وباسمي شخصيا، بأطيب التهاني والتبريكات”.

كما تمنى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بموفور الصحة والتوفيق ، وللجزائر مزيد من التقدم والازدهار. حيث جاء في الرسالة “مقرونة بخالص التمنيات لفخامتكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق”. و”لبلدكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا دوام التطور والنماء”. “كل عام وأنتم بخير مع أسمى اعتبار وفائق تقديري”.

