الرئيس تبون يتلقى التهاني من رؤساء دول بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب

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الرئيس تبون يتلقى التهاني من رؤساء دول بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب
بقلم خالد زوبيري

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مزيدا من رسائل التهاني والتبريكات من رؤساء الدول بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: ”بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مزيدا من رسائل التهاني والتبريكات.”

وأوضح البيان، أن التهاني وردت من الرؤساء:

  1. عارف ألفي، رئيسة جمهورية باكستان الإسلامية، إبراهيم غالي.
  2. رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
  3. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الإنتقالي بالسودان.

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