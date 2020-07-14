الرئيس تبون يتلقى التهاني من رؤساء دول بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مزيدا من رسائل التهاني والتبريكات من رؤساء الدول بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: ”بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مزيدا من رسائل التهاني والتبريكات.”

وأوضح البيان، أن التهاني وردت من الرؤساء: