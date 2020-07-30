الرئيس تبون يتلقى التهاني من رؤساء وأمراء الدول العربية بمناسبة عيد الاضحى

تلقى اليوم رئيس الجمهورة عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أشقائه أصحاب السمو والفخامة، هنؤوه فيها بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

تلقى اليوم رئيس الجمهورة عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أشقائه أصحاب السمو والفخامة، هنؤوه فيها بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية خلال المكالمة تمنى أشقائه أصحاب السمو والفخامة للرئيس تبون موفور الصحة، ومن خلاله للشعب الجزائري المزيد من الرقي والتقدم.

وأضاف البيان ان الرئيس تبون تلقى مكالمة من كل:

محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.

قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية.

عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهة اخرة عبر الرئيس تبون عن امتنانه للقادة الأشقاء، وبادلهم التهاني والتبريكات.

متضرعا إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعوبهم الشقيقة باليمن والبركات.