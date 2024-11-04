الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسة الجمهورية الهيلينية

تلقى رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون التھاني من رئیسة الجمھوریة الھیلینية، كاترینا ساكیلا روبولو. بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد أعربت كاترینا ساكیلا روبولو، باسمھا وباسم الشعب الیوناني، عن عزمھا مواصلة تعزیز علاقات الصداقة التاریخیة بین البلدین بما یعود بالنفع على الشعبین. وقصد إرساء السلم والاستقرار في المنطقة ككل. على أساس مبادئ میثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.