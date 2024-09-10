الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيس الحكومة اللبنانية

تلقى اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، هنأه فيها بفوزه بالانتخابات الرئاسية وثقة الشعب الجزائري للمرة الثانية على التوالي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، عبر رئيس الحكومة اللبنانية، عن تمنياته للرئيس تبون، النجاح والسداد في المهمة الرئاسية الجديدة.

ومن جهته، شكر رئيس الجمهورية، السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة لبنان، على هذه التهنئة. متمنيا له وللشعب اللبناني الشقيق، الاستقرار والهناء.