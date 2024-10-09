الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيس غينيا الاستوائية

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التهاني من قبل رئيس غينيا الاستوائية أوبيانج نجيما بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان:”تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من رئيس غينيا الاستوائية أوبيانج نجيما أعرب فيها عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق خلال عهدته الرئاسية الجديدة.”

وبهذه المناسبة أكد رئيس غينيا الاستوائية إرادته الصادقة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون البيني والعمل مع رئيس الجمهورية للارتقاء بها إلى مستوى الامتياز خدمة للشعبين. يضيف المصدر نفسه.