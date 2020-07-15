الرئيس تبون يتلقى التهاني من ملوك ورؤساء دول بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مزيدا من رسائل التهاني والتبريكات من ملوك ورؤساء الدول بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: ”بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مزيدا من رسائل التهاني والتبريكات.”

وأوضح البيان، أن التهاني وردت من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة، ويتعلق الأمر بـ:

1-ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

2-بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية.

3-إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي.

4-عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملك الأردنية الهاشمية.

5-حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

6-الشيخ تميم بن أحمد آل ثاني أمير دولة قطر.

7-السلطان هيثم بن طارق سلطة عمان.

8-عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو.

كما تلقى الرئيس تبون رسائل التهاني والتبريكات من أصحاب السمو، ويتعلق الأمر بـ:

1-عبد الله بن آحمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر.

2-الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين.

3-الأمير سلمان بن أحمد ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لمجلس الوزراء بمملكة البحرين.

4-محمد علوي اليزيدي سفير الجمهورية اليمنية بالجزائر، يضيف البيان.