الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره البرتغالي

تقدم رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو روبيلو دو سوزا باسمه الخاص، وباسم الشعب البرتغالي إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتهانيه الصادقة وتمنياته، بالتقدم والازدهار للشعب الجزائري بمناسبة عيد الثورة.

وأكد الرئيس البرتغالي، التزامه بتطوير وتعميق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البرتغال و الجزائر. بما يعود بالنفع على الشعبين. مبرزا الأهمية التي توليها البرتغال والجزائر للقيم الأساسية للتعددية والسلام والحوار واحترام حقوق الإنسان، في ظل الظروف الدولية الراهنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور