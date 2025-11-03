أول نوفمبر..الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الصيني

هنأ رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة نوفمبر المجيدة.

وجاء في رسالة التهنئة “فخامة الرئيس عبد المجيد تبون المحترم رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. “يطيب لي أن أتقدم نيابة عن حكومة الصين وشعبها، وأصالة عن نفسي، بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة إلى فخامتكم، ومن خلالكم إلى الجزائر الصديقة حكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى 71 لاندلاع الثورة الجزائرية.”

وقال الرئيس الصيني في رسالة التهنئة، إنّ الصين والجزائر تربطهما صداقة تقليدية عميقة منذ 67 عاما من تأسيس العلاقة الدبلوماسية. مردفا “ظلت تتطور بشكل سليم ومستقر، وأحرز التعاون العملي في ظلها نتائج مثمرة.”

وأشار شي جينبينغ، إلى أنه يولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات بين الجزائر والصين. كما عبر عن استعداده لبذل جهود مشتركة مع الرئيس تبون لتوطيد الصداقة والثقة المتبادلة وتعميق التبادل والتعاون في كافة المجالات. بما يحقق إنجازات جديدة وأكبر، لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الصين والجزائر.

خاتما “أتمنى لفخامتكم موفور الصحة والتوفيق ولبلادكم الموقرة الازدهار والرخاء ولشعبكم السعادة والرفاهية”.

