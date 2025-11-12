الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الطاجيكستاني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة من نظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمان.

وجاء في رسالة التهنئة “بعث رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمان، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”. “بمناسبة ذكرى ثورة أول نوفمبر، عبّر فيها عن أصدق التهاني والتبريكات، مؤكدا ثقته في أن العلاقات الودية والتعاون المتبادل المنفعة بين البلدين، سيستمر في التطور لمصلحة الشعبين، متطلعا إلى مزيد من التعزيز والتوثيق لهذه الروابط.

رئيس جمهورية طاجيكستان تمنى بهذه المناسبة للسيد الرئيس التوفيق في قيادته الحكيمة للبلاد، والخير والرفاه للشعب الجزائري.

