الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره الكوبي

هنأ رئيس جمهورية كوبا، ميغيل دياز كانيل، بإسمه وبإسم الحكومة والشعب الكوبي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، بعث الرئيس الكوبي، بتمنياته للرئيس تبون، له وللشعب الجزائري، الرخاء والسلام.

مؤكدا على العلاقات التاريخية الثنائية القائمة على الصداقة والاحترام والتضامن والتعاون في مختلف المجالات.

وأضاف الرئيس الكوبي، أن هذه المناسبة هي فرصة جيدة للتأكيد على تجديد الرغبة في مواصلة تعميق الروابط التي تجمع بين البلدين.