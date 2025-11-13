الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره النيجري

وجه عبد الرحمان تياني رئيس الجمهورية رئيس الدولة، رسالة تهنئة باسم شعب وحكومة النيجر. لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما جاء في رسالة التهنئة “بمناسبة الاحتفاء بذكرى عيد الثورة يشرفني أن أتوجه، باسم حكومة وشعب النيجر، لفخامتكم وللحكومة وللشعب الجزائري الشقيق، بأحر التهاني وأطيب التمنيات بالازدهار والنماء.

وأجدد بهذه الفرصة تأكيدي واستعدادي للعمل على تقوية التشاور والتعاون وعلاقات الصداقة والأخوة القائمة بين بلدينا”.

