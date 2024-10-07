الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره النمساوي

هنأ الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا، فان دير بيلن، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية. أكد الرئيس النمساوي، في رسالة تهنئة وجهها للرئيس تبون، أن العلاقات الممتازة بين النمسا والجزائر تجعلنا نتطلع للعمل معا من أجل تعميق التعاون الثنائي الذي يعد التبادل الاقتصادي والاستثمار ركيزة لبلوغه. لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.

كما أكد، فان دير بيلن، بأن “الجزائر شريك أساسي لنا ولأوروبا، في تحقيق التحول الطاقوي. من خلال مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، من الجزائر إلى النمسا”.

وفي الأخير، أعرب للرئيس وللشعب الجزائري عن أطيب تمنياته، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة أول نوفمبر المجيدة.