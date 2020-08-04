الرئيس تبون يتلقى المزيد من التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برقيات التهاني من رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية الرئيس تبون تلقى المزيد من برقيات التهاني من رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة التالية:

حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

عبد الله الثاني إبن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

Roch Marc Christian KABORE رئيس بوركينا فاسو

Faure Essozimna GNASSINGBE رئيس جمهورية الطوغو.

كما تلقّى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة مماثلة من السادة:

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط .

رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلّمي.

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، رولا دشتي.

رؤساء مجلس الوزراء اللبناني السابقين، سعد الحريري، وفؤاد السنيورة، وتمّام سلام.