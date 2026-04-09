الرئيس تبون يتلقى تعازي الشيخ الشريف التجاني في وفاة اليامين زروال

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية ومواساة من الشيخ الشريف التجاني علي حيدرة، خليفة المرحوم الشريف محمد الحبيب، ممثل أسرة الشيخ أحمد التجاني، في غرب إفريقيا وشيخ الزاوية التجانية ببكين، وداكار، والسنغال. وذلك إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد عبّر الشيخ الشريف التجاني علي حيدرة عن خالص مواساته، لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري في هذا المصاب.

مشيدًا بمناقب الفقيد الذي يعد من رجالات الدولة، الذين أسهموا بإخلاص في خدمة وطنهم وتعزيز استقراره، وكان رمزًا من رموز الحكمة والرزانة.

كما أشار إلى مساهمة الراحل في دعم العلاقات الأخوية بين الشعبين الجزائري والسنغالي.

وختم رسالته بدعاء المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الشعب الجزائري جميل الصبر والسلوان