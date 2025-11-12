الرئيس تبون يتلقى تهاني أول نوفمبر من نظيره الموريتاني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة، من محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وجاء في التهنئة “بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المباركة. تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تهنئة، من أخيه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، متمنيا فيها للشعب الجزائري المزيد من التقدم والرخاء.

كما جدد الرئيس الموريتاني بالمناسبة ذاتها، حرص بلاده على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

