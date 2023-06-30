الرئيس تبون يتلقى تهاني عيد الأضحى من نظيره الإيراني

تلقى اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية، من نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي، هنأه فيها والشعب الجزائري، بعيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أعرب الرئيس تبون عن شكره لهذا التواصل الأخوي متقدما بتهانيه للرئيس والشعب الإيراني متمنيا كل الخير والازدهار.

الرئيسان اتفقا خلال هذه المكالمة الهاتفية على تعزيز التعاون المشترك وتسريع اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، يضيف البيان.

ومن جهته، هنأ الرئيس الإيراني الرئيس تبون على انتخاب الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

كما أعرب الرئيس الإيراني عن تهانيه للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال.