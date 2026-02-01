الرئيس تبون يتلقى دعوة من نظيره الصيني لحضور القمة الصينية-العربية

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية من أجل حضور القمة الصينية العربية الثانية في الصين.

وجاءت الدعوة من من طرف رئيس الصين شي جين بينغ، في رسالة تهنئة بمناسبة نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي الفضائي، “ألسات-3”.

كما قال الرئيس الصيني “إني أولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية-الجزائرية”. و”مستعد للعمل معكم على مواصلة إثراء مضامين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر”. “بما يخدم الشعبين بصورة أفضل كما أرحب بفخامتكم لحضور القمة الصينية-العربية الثانية في الصين”. و”أتمنى لفخامتكم موفور الصحة وموصول التوفيق”.

