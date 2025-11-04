الرئيس تبون يتلقى رسالة تهنئة من نظيره التونسي.. وهذا ماجاء فيها

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من قبل الرئيس التونسي قيس السعيد بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين. لثورة الأول من نوفمبر المجيدة، متقدما باسمه وباسم الشعب التونسي.بأحر التهاني للجزائر، تحت القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية.

و أعرب الرئيس التونسي في رسالة التهنئة لنظيره الجزائري عن عميق الاعتزاز، بمشاركة الشعب الجزائري الشقيق هذه المناسبة الوطنية العزيزة. التي ستظل نقطة مضيئة، في تاريخ كل الشعوب الحرة في العالم، مؤكدا صدق العزم و السير على درب الوحدة ونصرة الحق والمضي.قدما نحو مزيد من توطيد أواصر الأخوة والتضامن وتعزيز التعاون و التكامل. بين البلدين الشقيقين.متمنيا للرئيس دوام الصحة والعافية.والخير والنماء للجزائر.