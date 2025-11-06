الرئيس تبون يتلقى رسالة تهنئة من نظيره اليوناني

بعث رئيس الجمهورية الهيلينية (اليونان) قسطنطينوس تاسولاس رسالة تهنئة باسمه وباسم الشعب اليوناني إلى رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الحادية. والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، معربا له عن تمنياته بموفور الصحة والعافية وبالازدهار للشعب الجزائري الصديق.

وأكد رئيس الجمهورية الهيلينية في رسالته بالقول “إن هذا اليوم ليس فقط محطة بارزة في التاريخ الطويل للجزائر، بل هو أيضًا. رمز عالمي للحرية والاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

و أضاف إن الجزائر واليونان مرتبطان بعلاقات ودّية تقوم على الثقة المتبادلة واحترام القانون الدولي وسيواصلان العمل معًا لمواجهة التحديات المتعددة. التي تواجه منطقتنا الأوسع، في حوض البحر الأبيض المتوسط.”