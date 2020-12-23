الرئيس تبون يتلقى رسالة من رئيس الوزراء الإيطالي وهذا مضمونها

بعث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء اليوم الأربعاء برسالة إطمئنان إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفق بيان مصالح رئاسة الجمهورية تلقى الرئيس تبون رسالة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي جاء فيها:

لقد تلقيت بارتياح كبير وببالغ السعادة نبأ تماثلكم للشفاء من خلال رسالتكم المصورة التي بثت يوم 13 ديسمبر 2020.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي “وآمل أن تتمكنوا قريبا مع نهاية فترة النقاهة من العودة إلى الجزائر في صحة جيدة”.

وقال جوزيبي كونتي “وبعد مرور أكثرمن عام على انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية وبعد حوالي سنة من لقائنا بالجزائر العاصمة”

و” يطيب لي أن أهنئكم بمناسبة مرور أول سنة على عهدتكم التي تميزت بحزمة من الإصلاحات الهامة.”

وهذا” بدءًا بمراجعة الدستور التي جرت في سياق من التحديات العالمية غير المعهودة تتطلب تعاونا متينا دوليا لمواجهتها.” يضيف كونتي.

وبالرغم من الطابع الاستثنائي لسنة 2020، إلا أنها كانت سنة مميزة لبعث الشراكة بين الجزائر وإيطاليا.

ووبخصوص العلاقات بين البلدين قائل رئيس الوزراء ” ميزها تبادل استثنائي للزيارات السياسية بالجزائر وروما على حد سواء.”

وفي هذا الصدد، أثني على نجاح الزيارة التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو.

والتي توجت بتوقيع البلدين على مذكرة مهمة بين بلدينا تقضي بإرساء حواراستراتيجي حقيقي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “سنة 2021 ستكون سنة مفصلية بالنسبة لمستقبل المجتمع الدولي.”

وقال ذات المسؤول “إذ يجب على بلدينا أن يرفعا معا تحديات مشتركة منها ما هي دولية كالصحة والتغيرات المناخية والانعاش الاقتصادي”

بالإضافة إلى التغيرات اقليمية بدءا بالمتوسط وليبيا ومنطقة الساحل يضيف رئيس الوزراء.

وتعتزم إيطاليا إقامة شراكة جديدة مع إفريقيا ومقاربة متجددة للاتحاد الأوروبي نحو القارة ومنطقة المتوسط المجاورة.

و”أؤكد لكم الاهتمام الشديد وكذا رغبتي ورغبة الحكومة الإيطالية في عقد الاجتماع الرابع للندوة الحكومية المشتركة الثنائية لمنتدى الأعمال”.

عقد الاجتماع الرابع للندوة الحكومية المشتركة الثنائية لمنتدى الأعمال خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 .

حيث يحذونا الأمل في أن تسمح الظروف بذلك.

وفي انتظار التحدث معكم في أقرب وقت ممكن، أنتهز الفرصة لأتوجه إليكم بأحرّ التحيات وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل.