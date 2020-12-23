الرئيس تبون يتلقى رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية
تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن تلقى الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، عبر عن سعادته بتماثل الرئيس تبون للشفاء، وتغلبه على كورونا.
وأكد في هذا السياق أن هذه الجائحة تضعنا جميعا أمام تحديات صعبة، لا بد أن تتضافر فيها جهود المجتمع الدولي للتغلب عليها.
وأبرز الرئيس الألماني بهذه المناسبة، وقوف ألمانيا وأوروبا بكل ثبات إلى جانب الجزائر .
وفي الأخير تمنى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية للرئيس تبون، من صميم القلب، دوام الصحة والعافية.
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