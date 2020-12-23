عاجل

الرئيس تبون يتلقى رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الرئيس تبون يتلقى رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية
بقلم خالد زوبيري

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن تلقى الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، عبر عن سعادته بتماثل الرئيس تبون للشفاء، وتغلبه على كورونا.

وأكد في هذا السياق أن هذه الجائحة تضعنا جميعا أمام تحديات صعبة، لا بد أن تتضافر فيها جهود المجتمع الدولي للتغلب عليها.

وأبرز الرئيس الألماني بهذه المناسبة، وقوف ألمانيا وأوروبا بكل ثبات إلى جانب الجزائر .

وفي الأخير تمنى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية للرئيس تبون، من صميم القلب، دوام الصحة والعافية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=938706

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com